New York elegge il sindaco | il dem Mamdani al 47% Cuomo al 31% Urne ancora aperte

New York elegge martedì 4 novembre il sindaco per i prossimi quattro anni. Oltre 1.200 seggi aperti dalle 6 alle 21 nei cinque distretti. La partecipazione anticipata ha raggiunto 735.000 elettori tra il 25 ottobre e il 2 novembre, quadruplicando il record della tornata precedente. Il deputato socialista-democratico Zohran Mamdani guida con il 47%, secondo il sondaggio Fox News del 31 ottobre. L’ex governatore Andrew Cuomo, candidato indipendente, raccoglie il 31%. Il repubblicano Curtis Sliwa si ferma al 15%. Obama chiama Mamdani, frattura tra democratici. La candidatura di Mamdani ha ricevuto una telefonata personale dall’ex presidente Barack Obama, secondo il New York Times. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - New York elegge il sindaco: il dem Mamdani al 47%, Cuomo al 31%. Urne ancora aperte

