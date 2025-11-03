New York domani elezione per il nuovo sindaco

New York si prepara a eleggere il nuovo sindaco. In testa nei sondaggi il giovanissimo candidato democratico. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - New York, domani elezione per il nuovo sindaco

