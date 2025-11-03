Neurodivergenze e inclusione lavorativa | esperti istituzioni imprese e famiglie a confronto

LECCE – Entra nel vivo il programma del "Qui non c'è lavoro festival" con un evento in programma domani, martedì 4 novembre a Lecce, dal titolo "Neurodivergenze e Ict: inclusione lavorativa, la sfida possibile". Appuntamento nella sala conferenze della Regione Puglia, in viale Aldo Moro, a Lecce.

SAVE THE DATE Festival del Lavoro del Salento 2^ edizione - ARPAL Puglia 4 Novembre 2025 ore 10.00 Lecce, Sala Conferenze @RegionePugliaTavola rotonda su Neurodivergenze e ICT: Inclusione lavorativa, la sfida possibile.

il 7 novembre a Pomezia Convegno "Dialoghi sull'Autismo: dalla Diagnosi all'Inclusione" Nel panel progetti sperimentali per l'autismo e le disabilità complesse, e gli interventi per l'inclusione nel Distretto Rm 6.4

IA e Neurodivergenze: Hackathon per un lavoro più inclusivo - Si è concluso presso l'Università degli Studi Link di Roma il primo hackathon italiano dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale

Hackathon IA e Neurodivergenze: potenziare l'efficacia sul lavoro con l'intelligenza artificiale - Due giornate intense — 25 e 26 ottobre 2025 — all'Università degli Studi Link di Roma, dove 66 partecipanti divisi in 17 team hanno sviluppato soluzioni digitali ad alto impatto sociale.

Neurodivergenze e intelligenza artificiale, un Hackathon inclusivo - "IA e Neurodivergenze: potenziare l'efficacia sul lavoro con l'intelligenza artificiale"