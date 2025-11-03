Netta vittoria Regionali in Campania Puglia e Veneto | i sondaggi sono chiari

Secondo l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24, pubblicato il 3 novembre, il panorama politico italiano conferma un trend ormai consolidato: Fratelli d'Italia continua a crescere, attestandosi al 29,4% dei consensi, con un incremento dello 0,9% rispetto all'ultima rilevazione di settembre. Un risultato che consolida la leadership del partito guidato da Giorgia Meloni, sempre più baricentro dell'area di centrodestra. Il Partito Democratico, al contrario, mostra segni di cedimento: il 20,6% degli intervistati dichiara di sostenerlo, in calo dello 0,5%. La Lega prosegue la sua discesa, fermandosi al 7,7%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra registra un'ulteriore flessione al 6,5% (-1,0%).

