Netflix lancia la docu – serie su Terrazza Sentimento

In arrivo il 5 novembre. Un altro caso di cronaca finisce in tv. Questa volta tocca al caso di Terrazza Sentimento e di Alberto Genovese. La produzione, di Netflix, andrà in onda dal 5 novembre e Corriere della Sera ha visionato il prodotto in anteprima. La docuserie è stata ideata e scritta da Alessandro Garramone con Davide Bandiera e Annalisa Reggi, diretta da Nicola Prosatore. Racconta quello che accadeva in quelle feste, tra droghe e altro nell’esclusiva terrazza vista Duomo. I fatti risalgono al 2020, quando Genovese, noto imprenditore venne arresto con con l’accusa di aver drogato e violentato una diciottenne durante una festa nel suo attico, ribattezzato «Terrazza Sentimento». 🔗 Leggi su 361magazine.com

