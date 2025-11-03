Netanyahu vuole pena morte terroristi

14.00 Il primo ministro Netanyahu sostiene il Disegno di legge per introdurre la pena di morte per i terroristi.A dirlo Hirsh responsabile degli ostaggi del governo israeliano. Intanto il ministero della Salute di Gaza conferma la consegna di altri 45 corpi palestinesi. Camion di aiuti umanitari continuano ad entrare nella Striscia di Gaza dall'Egitto attraverso Kerem Shalom, nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. Ma Israele sta limitando il numero concordato di camion, riducendo così il flusso di forniture essenziali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

