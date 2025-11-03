Netanyahu si autodichiara genocida nel discorso all' Onu | Per caso i nazisti chiedevano gentilmente agli ebrei di andarsene? - VIDEO

Nel corso del suo controverso intervento all'Assemblea Onu a fine settembre, Netanyahu menzionava indirettamente il suo nome nella lista dei "leader genocidi della storia". Riascoltare quel passaggio ci permette di cogliere, ancora una volta, la vera natura delle azioni politiche di Netanyahu contro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu si autodichiara genocida nel discorso all'Onu: "Per caso i nazisti chiedevano gentilmente agli ebrei di andarsene?" - VIDEO

