Nessun uomo è un' isola la Rai celebra con un documentario i 60 anni della Fondazione Airc

Agi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - “' Nessun uomo è un’isola ' è un racconto che unisce  memoria, scienza e umanità. Con questo  documentario Rai Documentari  ha voluto rendere omaggio a  sessant’anni di ricerca, ma anche a  sessant’anni di fiducia degli italiani nella scienza e nella solidarietà. È la storia di un Paese che ha saputo trasformare la  paura in coraggio, e la  malattia in speranza ”. Lo afferma  Luigi Del Plavignano, direttore di Rai Documentari, presentando il film dedicato ai  60 anni della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, in onda domani alle 15:25 su  Rai 3. “Abbiamo scelto di  raccontare AIRC attraverso le voci  di chi ha vissuto sulla propria pelle la  malattia  e di chi ogni giorno lavora per  combatterla. 🔗 Leggi su Agi.it

nessun uomo 232 un isola la rai celebra con un documentario i 60 anni della fondazione airc

© Agi.it - "Nessun uomo è un'isola", la Rai celebra con un documentario i 60 anni della Fondazione Airc

Argomenti simili trattati di recente

Psiche e Polis, nessun uomo &#232; un’isola - Potrei sintetizzare così il XXI Congresso nazionale della Società Psicoanalitica Italiana, svoltosi a Roma nell’ultimo fine settimana. Come scrive huffingtonpost.it

Biennale Arte, Grenada presenta 'Nessun uomo &#232; un'isola' - "No man is an island", scriveva il poeta John Donne, "nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente". Da ansa.it

La Tartaruga Rossa: nessun uomo &#232; un’isola, i simbolismi del film - Un naufrago tenta di abbandonare l’isola deserta su cui è confinato a bordo di una zattera ma una grande Tartaruga Rossa lo respinge indietro. Scrive mangaforever.net

Cerca Video su questo argomento: Nessun Uomo 232 Isola