Nessun uomo è un' isola la Rai celebra con un documentario i 60 anni della Fondazione Airc
AGI - “' Nessun uomo è un’isola ' è un racconto che unisce memoria, scienza e umanità. Con questo documentario Rai Documentari ha voluto rendere omaggio a sessant’anni di ricerca, ma anche a sessant’anni di fiducia degli italiani nella scienza e nella solidarietà. È la storia di un Paese che ha saputo trasformare la paura in coraggio, e la malattia in speranza ”. Lo afferma Luigi Del Plavignano, direttore di Rai Documentari, presentando il film dedicato ai 60 anni della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, in onda domani alle 15:25 su Rai 3. “Abbiamo scelto di raccontare AIRC attraverso le voci di chi ha vissuto sulla propria pelle la malattia e di chi ogni giorno lavora per combatterla. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
"Nessun uomo è un fallito se ha degli amici!" (La vita è meravigliosa) La classe VD presenta un piccolo cortometraggio sul bullismo. La dedica finale l'hanno chiesta i bambini ? - facebook.com Vai su Facebook
Psiche e Polis, nessun uomo è un’isola - Potrei sintetizzare così il XXI Congresso nazionale della Società Psicoanalitica Italiana, svoltosi a Roma nell’ultimo fine settimana. Come scrive huffingtonpost.it
Biennale Arte, Grenada presenta 'Nessun uomo è un'isola' - "No man is an island", scriveva il poeta John Donne, "nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente". Da ansa.it
La Tartaruga Rossa: nessun uomo è un’isola, i simbolismi del film - Un naufrago tenta di abbandonare l’isola deserta su cui è confinato a bordo di una zattera ma una grande Tartaruga Rossa lo respinge indietro. Scrive mangaforever.net