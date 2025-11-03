Nerazzurri avanti di due gol Moreo scatenato | doppietta Ma il Torino si rialza e fa pari

Gilardino cala il poker dei pareggi: il 2-2 a Torino è l’equa distanza fra sorrisi e, nuovamente, rimpianti. Perché, proprio come con il Milan, anche stavolta la bilancia del pari pesa con più veemenza sul lato della Torre. Dopotutto, il Pisa, a otto minuti dalla fine del primo tempo, era avanti 0-2, accarezzando – come già accaduto ultimamente – il sogno di ritrovare la prima vittoria in Serie A dopo 12.500 e passa giorni. Gilardino cambia sette interpreti su undici rispetto al positivo pareggio di giovedì sera con la Lazio: turn over necessario in un calendario affollato come un giorno di maggio in piazza dei Miracoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nerazzurri avanti di due gol. Moreo scatenato: doppietta. Ma il Torino si rialza e fa pari

