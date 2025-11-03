Nepal un italiano tra le sette vittime
16.50 Un alpinista italiano è morto travolto da una valanga che si è abbattuta sul campo base della vetta dello Yalung Ri (5.630 metri) in Nepal. Oltre al nostro connazionale, tra le vittime anche tre statunitensi,un canadese,e due nepalesi Quattro persone ferite,quattro disperse La valanga si è verificata mentre la squadra di alpinisti si trovava al campo base per prepararsi alla scalata della vetta più alta.Sospese le operazioni di soccorso all'arrivo del buio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
