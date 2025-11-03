Nepal trovato morto uno dei due alpinisti italiani dispersi dopo una tempesta | salvo il compagno di cordata

Si tratta del compagno di cordata dei due dispersi, Valter Perlino che era rimasto al campo base dopo aver accusato un malore, da quanto si apprende, sarebbe stato recuperato nella giornata con l'elicottero. Proprio lui ha lanciato l'allarme per i due compagni, sorpresi dalle nevicate e dal maltempo al "Campo 1" ad oltre 5000 metri di quota. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nepal, trovato morto uno dei due alpinisti italiani dispersi dopo una tempesta: salvo il compagno di cordata

Approfondisci con queste news

Guardate che belle queste sciarpe che abbiamo trovato in Nepal Sono in pura lana ed hanno un lato rivestito di pile per renderle più confortevoli - facebook.com Vai su Facebook

Nepal, dispersi due alpinisti italiani sull’Himalaya: trovato senza vita uno di loro - Un alpinista italiano è stato trovato morto e un altro è ancora disperso in Nepal, dopo che un gruppo impegnato nella scalata del Monte Panbari (5. Secondo msn.com

Stefano Farronato e Alessandro Caputo, alpinisti dispersi in Nepal da sabato. Salvo un terzo italiano: «Aveva avuto un malore» - Stefano Farronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani, sono dispersi in Nepal dove stavano tentanto di scalare la montagna Panbari, alta 6. Da leggo.it

Nepal, media: "Morto uno dei due alpinisti italiani dispersi" - È quanto fa sapere il Kathmandu Post, che riferisce che 7 persone sono morte, 4 sono rimaste ferite e altre 4 risultano disp ... Riporta msn.com