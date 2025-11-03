Nepal morto un alpinista italiano

Un alpinista italiano è morto e un altro risulta disperso dopo che una valanga ha travolto il campo base dello Yalung Ri, nella valle di Rolwaling, in Nepal. La tragedia ha provocato complessivamente sette vittime, quattro feriti e altrettanti dispersi, secondo quanto riferito dal vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato. Tra i deceduti figurano tre cittadini statunitensi, un canadese, un italiano e due nepalesi. L’incidente si è verificato mentre un gruppo di scalatori internazionali, insieme alle guide locali, si preparava alla scalata del Dolma Khang, vetta di 6.332 metri. I due italiani coinvolti, Stefano Farronato, 67 anni, e Alessandro Caputo, 33, erano impegnati nella salita del Panbari, montagna alta 6. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nepal, morto un alpinista italiano

