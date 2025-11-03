Nepal media | Morto uno dei due alpinisti italiani dispersi

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya: sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate. In salvo un terzo italiano rimasto al campo base per problemi di salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

nepal media morto uno dei due alpinisti italiani dispersi

© Tgcom24.mediaset.it - Nepal, media: "Morto uno dei due alpinisti italiani dispersi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

nepal media morto dueNepal, dispersi due alpinisti italiani. Cosa è successo sul Panbari - Due alpinisti italiani sono dispersi in Nepal da sabato scorso mentre cercavano di scalare il Panbari: cosa è successo e la nota della Farnesina ... Secondo msn.com

nepal media morto dueNepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari - Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono “rimasti bloccati nel campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti da sabato' 1 novembre ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nepal Media Morto Due