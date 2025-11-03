Nepal media | Morto uno dei due alpinisti italiani dispersi

I due sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya: sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate. In salvo un terzo italiano rimasto al campo base per problemi di salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nepal, media: "Morto uno dei due alpinisti italiani dispersi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Radio Deejay. . Un'enorme valanga di neve si è formata nel massiccio montuoso dell'Annapurna, in Nepal. Non ci sono stati feriti: gli escursionisti hanno fatto in tempo a mettersi al riparo, mentre il campo base è stato ricoperto di bianco. #news #viral #nepal # Vai su Facebook

#NEWS - Piogge e #inondazioni, oltre 60 morti in #Nepal e #India. Centinaia in viaggio per la festa sacra, strade e voli bloccati. Le intemperie hanno abbattuto almeno due ponti, distrutto case, strade e ferrovie e lasciato isolate intere comunità sull'#Himalaya - X Vai su X

Nepal, dispersi due alpinisti italiani. Cosa è successo sul Panbari - Due alpinisti italiani sono dispersi in Nepal da sabato scorso mentre cercavano di scalare il Panbari: cosa è successo e la nota della Farnesina ... Secondo msn.com

Nepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari - Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono “rimasti bloccati nel campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti da sabato' 1 novembre ... Segnala msn.com