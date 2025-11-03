Nepal due incidenti in quota | un italiano morto e altri due dispersi

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya. Un altro connazionale ha perso la vita travolto da una valanga a 5.630 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

nepal due incidenti in quota un italiano morto e altri due dispersi

© Tgcom24.mediaset.it - Nepal, due incidenti in quota: un italiano morto e altri due dispersi

Leggi anche questi approfondimenti

nepal due incidenti quotaDispersi in Nepal due alpinisti italiani: stavano scalando il Panbari. Chi sono - I due alpinisti, insieme a un terzo che è stato tratto in salvo, erano impegnati nella scalata del Panbari, una cima alta quasi 7. Si legge su dire.it

nepal due incidenti quotaNepal, due alpinisti italiani dispersi sul Panbari: ricerche in corso - Alpinisti italiani dispersi sul Panbari, la montagna himalayana travolta dal ciclone Montha. Segnala notizie.it

Nepal, media: è morto uno dei due alpinisti italiani dispersi - Nell’ambito della spedizione impegnata nella scalata del monte Panbari (6887 metri) in un’area remota del Paese. Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Nepal Due Incidenti Quota