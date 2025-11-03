Nepal due incidenti in quota | un italiano morto e altri due dispersi

In corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya. Un altro connazionale ha perso la vita travolto da una valanga a 5.630 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nepal, due incidenti in quota: un italiano morto e altri due dispersi

