Nepal due incidenti in quota | dispersi tre alpinisti italiani

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, risultano dispersi in Nepal: sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Un terzo italiano poi è stato travolto da una valanga che si è abbattuta sul campo base della vetta dello Yalung Ri (a 5.630 metri) nella valle del Rolwaling. Farnesina in costante contatto con il consolato di Kathmandu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nepal, due incidenti in quota: dispersi tre alpinisti italiani

