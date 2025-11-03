Nepal due alpinisti italiani dispersi | in corso le ricerche
I due sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya: sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Bloccati dalle forti nevicate nella spedizione per il Panbari, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. Riporta msn.com
