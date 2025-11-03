Nepal | dispersi due italiani salvo un terzo che ha dato l’allarme La spedizione Q7 sul Picco Panbari

Una forte nevicata avvenuta sul picco Panbari (catena Peri Himal) nel distretto di Gorkha ha sorpreso sei escursionisti. Quattro sono stati recuperati, due restano dispersi: la Farnesina ha confermato i loro nomi, si tratta di Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Il salvataggio dei quattro – Pemba Renji Sherpa, 35 anni, Dawa Chhiri Sherpa, 31 anni, Pasang Tamang e Valter Perlino, 65 anni, che era rimasto al campo base a causa di un malore – è avvenuto domenica mattina, con un elicottero che li ha portati fino alla struttura di Samdo, a bassa quota. Il Kathmandu Post riporta che i residenti di Na Gaun lamentano un ritardo nelle operazioni di ricerca, nonostante le autorità abbiano ricevuto una richiesta di soccorso immediato nelle prime ore del mattino; il problema sarebbe burocratico, perchè la zona è soggetta a restrizioni per i voli in elicottero, ed è necessaria un’autorizzazione amministrativa speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nepal: dispersi due italiani, salvo un terzo che ha dato l’allarme. La spedizione Q7 sul Picco Panbari

