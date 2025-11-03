Nepal dispersi due alpinisti sull’Himalaya | in corso le ricerche

Ricerche in corso in Nepal per due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, dispersi sullHimalaya. Lo riporta il Kathmandu Post, citando la polizia locale. Il giornale riporta che sei persone – fra cui tre italiani – erano rimaste bloccate da lunedì sul Monte Panbari a causa delle forti nevicate, ma che quattro di loro (fra cui un italiano) sono state salvate domenica mattina: le ricerche degli altri due cittadini italiani, invece, proseguono. L’ufficio di polizia distrettuale di Gorkha riferisce che i quattro salvati sono stati trasportati in elicottero dal campo base inferiore a Samdo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

