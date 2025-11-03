Nepal dispersi due alpinisti italiani
11.10 Si sono perse in Nepal le tracce di due alpinisti italiani impegnati a scalare il Panbari. Lo conferma la Farnesina dopo l'annuncio del Turismo nepalese. Stefano Farronato e Alessandro Caputo erano con un compagno di cordata. "Sono rimasti bloccati nel Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti da sabato", ha detto la fonte nepalese. Sulla regione forte maltempo. Il Panbari, nel Nepal occidentale, è alto 6.983 metri: per questo la spedizione italiana, partita il 710, si chiama Q7000, 'quasi 7mila' metri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
