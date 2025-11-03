Nepal dispersi due alpinisti italiani | una valanga travolge e uccide un altro connazionale

Si tratta del compagno di cordata dei due dispersi, Valter Perlino che era rimasto al campo base dopo aver accusato un malore, da quanto si apprende, sarebbe stato recuperato nella giornata con l'elicottero. Proprio lui ha lanciato l'allarme per i due compagni, sorpresi dalle nevicate e dal maltempo al "Campo 1" ad oltre 5000 metri di quota. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nepal, dispersi due alpinisti italiani: una valanga travolge e uccide un altro connazionale

