Nepal dispersi due alpinisti italiani sull’Himalaya | in corso le ricerche

Ricerche in corso in Nepal per due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, dispersi sull’Himalaya. Lo riporta il Kathmandu Post, citando la polizia locale. Il giornale riporta che sei persone – fra cui tre italiani – erano rimaste bloccate da lunedì sul Monte Panbari a causa delle forti nevicate, ma che quattro di loro (fra cui un italiano) sono state salvate domenica mattina: le ricerche degli altri due cittadini italiani, invece, proseguono. L’ufficio di polizia distrettuale di Gorkha riferisce che i quattro salvati sono stati trasportati in elicottero dal campo base inferiore a Samdo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nepal, dispersi due alpinisti italiani sull’Himalaya: in corso le ricerche

