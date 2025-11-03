Nepal dispersi due alpinisti italiani | sono Stefano Farronato e Alessandro Caputo
Katmandu, 3 novembre 2025 – Dispersi in Nepal gli alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui i due scalatori stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6.887 metri, insieme a una squadra composta da tre membri. I due italiani sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
