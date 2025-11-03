Nepal dispersi due alpinisti italiani | scalavano il Panbari

Si tratta di Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Himal Gautam, del dipartimento del turismo del Nepal, ha dichiarato che sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Nepal, dispersi due alpinisti italiani: scalavano il Panbari

Approfondisci con queste news

Valanga sull’Ortles, trovati morti i due dispersi Sono stati ritrovati senza vita i due dispersi sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia di 17 anni. Il bilancio della valanga di ieri sale così a cinque vittime. - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Piogge e #inondazioni, oltre 60 morti in #Nepal e #India. Centinaia in viaggio per la festa sacra, strade e voli bloccati. Le intemperie hanno abbattuto almeno due ponti, distrutto case, strade e ferrovie e lasciato isolate intere comunità sull'#Himalaya - X Vai su X

Trovati i corpi dei due alpinisti dispersi: sono padre e figlia diciasettenne - Le ricerche dei soccorritori erano riprese questa mattina, poco dopo le 7. Secondo rainews.it

Valanga sull’Ortles, trovati morti i due scialpinisti dispersi: un papà e la figlia 17enne. Sale a 5 il bilancio delle vittime - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. Segnala ilgazzettino.it

Valanga in Alto Adige, morti tre scialpinisti tedeschi. Ricerche ancora in corso, due sono dispersi - Una valanga si è staccata nel pomeriggio, attorno alle 16, nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Scrive msn.com