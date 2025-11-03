Nepal dispersi due alpinisti italiani | scalavano il Panbari Salvo il terzo scalatore di Pinerolo
Si tratta di Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Himal Gautam, del dipartimento del turismo del Nepal, ha dichiarato che sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Lastampa.it
#NEWS - Piogge e #inondazioni, oltre 60 morti in #Nepal e #India. Centinaia in viaggio per la festa sacra, strade e voli bloccati. Le intemperie hanno abbattuto almeno due ponti, distrutto case, strade e ferrovie e lasciato isolate intere comunità sull'#Himalaya - X Vai su X
