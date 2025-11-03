Nepal dispersi due alpinisti italiani | scalavano il Panbari Salvo il terzo scalatore di Pinerolo

Si tratta di Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Himal Gautam, del dipartimento del turismo del Nepal, ha dichiarato che sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Nepal, dispersi due alpinisti italiani: scalavano il Panbari. Salvo il terzo scalatore di Pinerolo

Scopri altri approfondimenti

Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Piogge e #inondazioni, oltre 60 morti in #Nepal e #India. Centinaia in viaggio per la festa sacra, strade e voli bloccati. Le intemperie hanno abbattuto almeno due ponti, distrutto case, strade e ferrovie e lasciato isolate intere comunità sull'#Himalaya - X Vai su X

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Bloccati dalle forti nevicate nella spedizione per il Panbari, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. Secondo msn.com

Nepal, dispersi due alpinisti italiani: sono Stefano Farronato e Alessandro Caputo - 887 metri, ma sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicati. Riporta msn.com

Nepal, perse le tracce di due alpinisti italiani sul Panbari - 887 metri, nella parte occidentale del Paese, quando si sono perse le ... Si legge su tg24.sky.it