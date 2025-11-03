Nepal dispersi due alpinisti italiani Cosa è successo sul Panbari

Si chiamano Stefano Farronato e Alessandro Caputo e sono i due alpinisti dispersi in Nepal nel tentativo di scalare il monte Panbari (6.887 metri) sul massiccio dell'Himalaya: lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. Cosa è successo. Secondo le informazioni diramate dai media locali, i due italiani sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate: di loro non si hanno più notizie da sabato 1 novembre come ha spiegato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo della spedizione, invece, ha ricevuto i soccorsi del caso grazie all'arrivo di un elicottero domenica 2 novembre al cambi base. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

