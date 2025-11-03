Nepal dispersi due alpinisti italiani | a complicare la spedizione il ciclone Montha

Si tratta di Stefano Ferronato e Alessandro Caputo partiti lo scorso 7 ottobre con la spedizione italiana Panpari Q7. Da quanto è stato possibile apprendere, le condizioni meteo sarebbero peggiorate drasticamente a causa del passaggio dell'ondata di maltempo con forti piogge e pesanti nevicate. Sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nepal, dispersi due alpinisti italiani: a complicare la spedizione il ciclone Montha

Contenuti che potrebbero interessarti

Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Piogge e #inondazioni, oltre 60 morti in #Nepal e #India. Centinaia in viaggio per la festa sacra, strade e voli bloccati. Le intemperie hanno abbattuto almeno due ponti, distrutto case, strade e ferrovie e lasciato isolate intere comunità sull'#Himalaya - X Vai su X

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Bloccati dalle forti nevicate nella spedizione per il Panbari, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. msn.com scrive

Nepal, perse le tracce di due alpinisti italiani sul Panbari - 887 metri, nella parte occidentale del Paese, quando si sono perse le ... Come scrive tg24.sky.it

Nepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari - Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stav ... Segnala msn.com