Nepal dispersi due alpinisti italiani | a complicare la spedizione il ciclone Montha
Si tratta di Stefano Ferronato e Alessandro Caputo partiti lo scorso 7 ottobre con la spedizione italiana Panpari Q7. Da quanto è stato possibile apprendere, le condizioni meteo sarebbero peggiorate drasticamente a causa del passaggio dell'ondata di maltempo con forti piogge e pesanti nevicate. Sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Piogge e #inondazioni, oltre 60 morti in #Nepal e #India. Centinaia in viaggio per la festa sacra, strade e voli bloccati. Le intemperie hanno abbattuto almeno due ponti, distrutto case, strade e ferrovie e lasciato isolate intere comunità sull'#Himalaya - X Vai su X
Due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Bloccati dalle forti nevicate nella spedizione per il Panbari, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. msn.com scrive
Nepal, perse le tracce di due alpinisti italiani sul Panbari - 887 metri, nella parte occidentale del Paese, quando si sono perse le ... Come scrive tg24.sky.it
Nepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari - Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stav ... Segnala msn.com