Nepal | dispersi 2 alpinisti italiani**

Katmandu, 3 nov. (AdnkronosAfp) - Due alpinisti italiani sono dispersi in Nepal. Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6.887 metri, nel Nepal occidentale, insieme a una squadra composta da tre membri. Himal Gautam, del dipartimento del turismo del Nepal, ha dichiarato che sono in corso le ricerche degli scalatori dispersi in una zona dove era avvenuto il passaggio del ciclone Montha. 🔗 Leggi su Iltempo.it

