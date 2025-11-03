(Adnkronos) – Due alpinisti italiani sono dispersi sul Panbari, in Nepal. Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna alta 6.887 metri, nel Nepal occidentale, insieme a una squadra composta da tre membri. Himal Gautam, del dipartimento del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari