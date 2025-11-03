Nepal alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo dispersi sul Monte Panbari sull’Himalaya bloccati dalle nevicate - VIDEO

Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono rimasti bloccati al Campo 1 a 5.000 metri durante una spedizione sul Panbari, alta 6.887 metri. Le autorità nepalesi e la Farnesina hanno avviato le operazioni di soccorso mentre forti nevicate e scarsa visibilità complicano gli interventi. Due alpin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nepal, alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo, dispersi sul Monte Panbari sull’Himalaya, bloccati dalle nevicate - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

#Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso sull' #Himalaya. #AlessandroCaputo e #StefanoFarronato sarebbero stati sorpresi da forti nevicate a quota 5 mila metri - facebook.com Vai su Facebook

Nepal, morti cinque alpinisti dopo un incidente sulle montagne. Uno di loro è italiano - X Vai su X

Stefano Farronato e Alessandro Caputo, alpinisti dispersi in Nepal da sabato. Salvo un terzo italiano: «Aveva avuto un malore» - Stefano Farronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani, sono dispersi in Nepal dove stavano tentanto di scalare la montagna Panbari, alta 6. Si legge su leggo.it

Alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo - Sono in corso in Nepal le ricerche di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6. Segnala fanpage.it

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche - Stavano scalando il monte Panbari sull'Himalaya, sono rimasti bloccati dalle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato (ANSA) ... Come scrive ansa.it