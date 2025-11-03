Nepal alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo dispersi sul Monte Panbari sull’Himalaya bloccati dalle nevicate - VIDEO

Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono rimasti bloccati al Campo 1 a 5.000 metri durante una spedizione sul Panbari, alta 6.887 metri. Le autorità nepalesi e la Farnesina hanno avviato le operazioni di soccorso mentre forti nevicate e scarsa visibilità complicano gli interventi. Due alpin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nepal alpinisti italiani stefano farronato e alessandro caputo dispersi sul monte panbari sull8217himalaya bloccati dalle nevicate video

© Ilgiornaleditalia.it - Nepal, alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo, dispersi sul Monte Panbari sull’Himalaya, bloccati dalle nevicate - VIDEO

