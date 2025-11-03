Neonato trovato positivo alla cocaina al Vito Fazzi si indaga sull’esposizione

LECCE – Un caso particolare scuote il Salento dopo la scoperta, avvenuta lo scorso 17 ottobre presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, della positività alla cocaina di un neonato. Il piccolo, attualmente ricoverato e assistito in modo costante nel reparto di Neonatologia, era finito sotto la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

