Neonato trovato positivo alla cocaina a Lecce tremava al momento del parto | la madre negativa al test
Dopo i test tossicologici neonato risulta positivo alla cocaina, sospetti sulla madre che risulterebbe negativa ai test. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La donna, denunciata per infanticidio, è affetta da disturbi cognitivi. Indagini anche sul ruolo avuto dal padre. Il neonato trovato da un passante - facebook.com Vai su Facebook
Neonato trovato positivo alla cocaina al “Vito Fazzi”, si indaga sull’esposizione - La madre risultata negativa, ma il suo organismo potrebbe aver smaltito la sostanza più in fretta ... Segnala lecceprima.it
Shock a Lecce: neonato positivo alla cocaina, ora è ricoverato in ospedale - Un neonato, venuto alla luce il 17 ottobre scorso, è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere risultato, alla nascita, positivo alla cocaina. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Neonato positivo alla cocaina a Lecce: indagini in corso - La madre risulta negativa, ma gli inquirenti non escludono un’esposizione prenatale. Da msn.com