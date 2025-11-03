Neonato positivo alla cocaina a Lecce | ricoverato Procura e servizi sociali attivati

Un neonato, venuto alla luce lo scorso 17 ottobre, è attualmente ricoverato presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo essere risultato positivo alla cocaina subito dopo la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

neonato positivo alla cocaina a lecce ricoverato procura e servizi sociali attivati

