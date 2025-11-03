Neonato positivo alla cocaina a Lecce | indagini in corso
Un neonato, venuto alla luce lo scorso 17 ottobre all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è risultato positivo alla cocaina. Il piccolo, che ora è ricoverato nel reparto di Neonatologia, aveva manifestato forti tremori subito dopo la nascita, spingendo i medici a disporre una serie di esami tossicologici. Gli esiti hanno purtroppo confermato la presenza della sostanza stupefacente nel suo organismo. La madre negativa ai test, ma resta il dubbio. A complicare il caso è l’esito dei test effettuati sulla madre, risultata negativa alla cocaina. Gli esperti, però, non escludono una precedente esposizione prenatale: il corpo della donna potrebbe aver smaltito la sostanza più rapidamente, mentre quello del neonato, ancora immaturo, avrebbe trattenuto le tracce più a lungo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
