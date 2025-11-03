Neonato positivo alla cocaina a Lecce | in ospedale da due settimane Indagini sui genitori

I sospetti sullo stato del bambino sono emersi al momento del parto, perché aveva forti tremori: i medici lo hanno sottoposto a test tossicologici che hanno evidenziato la positività. Negativa la madre, che però con ogni probabilità aveva già smaltito la droga. Fonti vicine alla. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Neonato positivo alla cocaina a Lecce: in ospedale da due settimane. Indagini sui genitori

