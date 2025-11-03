Neonato nasce con tremori in ospedale | è positivo alla cocaina Ma la madre no Il caso a Lecce

Ha pochi giorni di vita ed è positivo alla cocaina. È l’assurda scoperta effettuata dai medici dell’ ospedale Vito Fazzi di Lecce il 17 ottobre scorso, dove il bambino è nato. Ricoverato nel reparto di Neonatologia, dove continua a ricevere le cure e l’assistenza necessarie, i medici hanno sospettato che i tremori che lo affliggevano fin dal primo vagito fossero causati da sostanza stupefacente. Un’ipotesi poi confermata dai test tossicologici, con positività alla cocaina. Il caso è riportato da Repubblica Bari. Ed è particolare perché la mamma, sottoposta allo stesso esame, è risultata negativa. 🔗 Leggi su Open.online

