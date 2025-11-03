Neonato ha tremori sospetti dopo il parto | è positivo alla cocaina

Un neonato è stato trovato positivo alla cocaina. Il caso si è verificato all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Il bambino si trova attualmente ricoverato e assistito in modo costante nel reparto di neonatologia. Non è chiaro come sia potuto accadere, anche perché un elemento complica il quadro: la. 🔗 Leggi su Today.it

