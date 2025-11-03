Neonato abbandonato | Troppi punti oscuri
"Nei giorni scorsi la nostra comunità è stata scossa da un episodio tristissimo quanto sconcertante: la nascita e l’abbandono di un neonato all’aperto nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. Un caso che ci induce a riflettere". Ad affrontare il tema è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: "Dalle ricostruzioni e dalle prime parole rilasciate alla stampa dall’assessore Labruzzo, sembrerebbe che la partoriente fosse seguita dagli assistenti sociali per un deficit cognitivo della stessa e del padre del nascituro non convivente. L’assessore ha chiarito che il nascituro, in virtù del percorso immaginato dal team di supporto, sarebbe stato destinato ad essere adottato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
