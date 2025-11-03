Neonato abbandonato ai cassonetti Lega | Dai servizi sociali scaricabarile l' attenzione doveva essere più alta

“Aumentano i dubbi sulla vicenda del bambino abbandonato dopo il comunicato dei Servizi sociali dell’Unione Valle Savio. Se effettivamente il ‘caso’ era noto come una situazione ‘delicata e complessa’, a maggior ragione i servizi sociali avrebbero dovuto mettere una marcia in più. Al contrario. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

IL CASO - La mamma della 31enne di Calisese che ha partorito in casa e ha abbandonato il neonato vicino ad un cassonetto è intervenuta in televisione alla trasmissione 'Dentro la Notizia' - facebook.com Vai su Facebook

#Cesena: #neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi - X Vai su X

Neonato trovato abbandonato vicino a un cassonetto: "La madre aveva chiesto di partorire in anonimato" - A dirlo sono i servizi sociali dell'Unione Valle Savio in relazione alla vicenda del neonato che lo scorso 30 ottobre è stato trovato tra i rifiuti alla periferia ... Riporta today.it

Partorisce in casa e abbandona il neonato in un cassonetto - A Cesena, una donna con ritardi cognitivi ha partorito in casa e abbandonato il neonato accanto ai cassonetti. Secondo blogsicilia.it

Cesena, choc nella periferia: neonato abbandonato tra i rifiuti dopo il parto in casa - Cesena, neonato abbandonato tra i rifiuti: le indagini puntano a chiarire le cause e le responsabilità del drammatico episodio. Riporta notizie.it