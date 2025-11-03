Neonato abbandonato ai cassonetti i servizi sociali | Caso seguito da giugno la donna voleva partorire in anonimato
“Il caso era seguito da giugno 2025", “la donna è stata incontrata più volte e voleva partorire in anonimato”, “i parenti della 31enne avevano comunicato di non volesi occupare del bambino”, "la donna ha rifiutato la presa in carico da parte dei servizi sociali, non abbiamo poteri coercitivi ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL CASO - La mamma della 31enne di Calisese che ha partorito in casa e ha abbandonato il neonato vicino ad un cassonetto è intervenuta in televisione alla trasmissione 'Dentro la Notizia' - facebook.com Vai su Facebook
#Cesena: #neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi - X Vai su X
Partorisce in casa e abbandona il neonato in un cassonetto - A Cesena, una donna con ritardi cognitivi ha partorito in casa e abbandonato il neonato accanto ai cassonetti. Segnala blogsicilia.it
Cesena, choc nella periferia: neonato abbandonato tra i rifiuti dopo il parto in casa - Cesena, neonato abbandonato tra i rifiuti: le indagini puntano a chiarire le cause e le responsabilità del drammatico episodio. Da notizie.it
Cesena, neonato abbandonato vicino ai cassonetti: interrogata la madre - Il piccolo è ricoverato all'ospedale Bufalini nel reparto di terapia intensiva neonatale. Secondo adnkronos.com