Neonato abbandonato ai cassonetti i servizi sociali | Caso seguito da giugno la donna voleva partorire in anonimato

“Il caso era seguito da giugno 2025", “la donna è stata incontrata più volte e voleva partorire in anonimato”, “i parenti della 31enne avevano comunicato di non volesi occupare del bambino”, "la donna ha rifiutato la presa in carico da parte dei servizi sociali, non abbiamo poteri coercitivi ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it