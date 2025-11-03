Neonati sepolti lo psichiatra | Chiara Petrolini glaciale sembra guidata da un computer

Parma, 3 novembre 2025 – Nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver sepolto e ucciso i suoi figli neonati, appena partoriti, a maggio 2023 e agosto 2024, e attualmente agli arresti domiciliari nella villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove vive con la famiglia. Le gravidanze erano state portate avanti all’oscuro di tutti. I consulenti psichiatrici e la perizia. Nel corso della prima udienza del processo, la Corte aveva accettato la richiesta da parte della difesa, della perizia psichiatrica, ancora in corso. Le consulenze delle due parti avevano dato esiti non concordi, per quella dell’accusa era capace di intendere e di volere al momento dei delitti, di avviso opposto quella della difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonati sepolti, lo psichiatra: “Chiara Petrolini glaciale, sembra guidata da un computer”

La 22enne Chiara e i neonati sepolti in giardino, lo psichiatra: "Diceva Cosa ho fatto di male?" - "Quando Chiara era incinta era felice e si vedeva mamma poi però non considerava il parto" hanno spiegato i consulenti incaricati dalla Procura

Processo a Chiara Petrolini: neonati nati vivi, lo psichiatra: "piena capacità di intendere e di volere" - Mentre il consulente psichiatrico della Procura di Parma Mario Amore, sentito nel corso dell'udienza, ha affermato con decisione " Chiara Petrolini non ha un disturbo psichiatrico chiaramente

Parma: neonati seppelliti in giardino, Chiara Petrolini avrebbe facoltà di intendere e volere - Il seconoenito, secondo le perizie, avrebbe respirato prima di essere interrato, il processo è ripreso con i primi giudzi dei consulenti medico-