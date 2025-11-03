Nell' uscire mostra personale di Giulio Catelli
La Galleria Richter Fine Art inaugura la nuova personale di Giulio Catelli (Roma, 1982) martedì 18 novembre dalle 18.30, intitolata Nell’uscire, con un testo critico di Enrico Camprini. Dopo due progetti espositivi monografici l’artista torna in galleria, fino al 16 gennaio 2026, con una mostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
