Nella stazione Termini ha aperto una nuova galleria commerciale che affaccia su via Giolitti

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo passo nel processo di riqualificazione di via Giolitti, nella stazione Termini di Roma. Il gruppo Grandi Stazioni Retail ha terminato i lavori di trasformazione della nuova galleria che si trova nell’Ala Mazzoniana, affacciata proprio lungo la strada che porta il nome dell’ex presidente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Roma, raduno pro Palestina a Termini: metro chiusa, migliaia di persone in corteo, lancio di bottiglie e fumogeni contro la polizia a piazza San Silvestro - Alle prime notizie di mercoledì sera dell'alt delle autorità israeliane alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, sono scattate come previsto le iniziative di protesta decise dai ... Scrive roma.corriere.it

Termini: si addormenta in stazione in attesa del treno e viene rapinato e picchiato - Un sonnellino turbato da un malvivente che ha rapinato e poi colpito con un pugno il passeggero. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Termini Ha Aperto