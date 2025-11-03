Nella stazione Termini ha aperto una nuova galleria commerciale che affaccia su via Giolitti

Un nuovo passo nel processo di riqualificazione di via Giolitti, nella stazione Termini di Roma. Il gruppo Grandi Stazioni Retail ha terminato i lavori di trasformazione della nuova galleria che si trova nell’Ala Mazzoniana, affacciata proprio lungo la strada che porta il nome dell’ex presidente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La facciata della #Stazione #Termini di Roma rappresenta uno degli esempi più significativi dell’architettura italiana del Novecento, poiché riflette la sovrapposizione di epoche, stili e autori diversi. Il progetto iniziale risale agli anni ’30, sotto la guida di - facebook.com Vai su Facebook

Roma, raduno pro Palestina a Termini: metro chiusa, migliaia di persone in corteo, lancio di bottiglie e fumogeni contro la polizia a piazza San Silvestro - Alle prime notizie di mercoledì sera dell'alt delle autorità israeliane alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, sono scattate come previsto le iniziative di protesta decise dai ... Scrive roma.corriere.it

Termini: si addormenta in stazione in attesa del treno e viene rapinato e picchiato - Un sonnellino turbato da un malvivente che ha rapinato e poi colpito con un pugno il passeggero. Riporta romatoday.it