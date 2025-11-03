Nel nido dei serpenti è il nuovo libro di Zerocalcare che servirà a raccogliere fondi per una causa politica a lui molto cara
I proventi del volume copriranno le spese legali di Maja T. e degli altri attivisti a processo per degli scontri con i fascisti ungheresi. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
A dicembre esce “Nel nido dei serpenti”, il nuovo fumetto dell'artista romano. Al centro del libro le storie dei militanti di sinistra condannati da Budapest Vai su Facebook
Un nuovo nido da 60 posti: 1,3 milioni per Monticelli - L’obiettivo, dunque, è stringere il più possibile i tempi per realizzare questo quarto asilo nido, con 60 posti disponibili, finanziato per 1,3 milioni di euro attraverso il bando ministeriale “Scuola ... corriereadriatico.it scrive