Nel Milanese si è prodotto meno riso e il prezzo continua a scendere | ecco cosa sta succedendo

Milanotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il raccolto del riso nel Milanese e in Lombardia rischia di chiudersi con un calo quantitativo di circa il 10% rispetto a un’annata media. È quanto emerge da una prima rilevazione di Coldiretti Lombardia tra i produttori, diffusa in occasione del convegno “Il futuro del riso inizia con l’acqua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Milanese 232 Prodotto Meno