Nei nuovi episodi della serie turca di Canale 5 la tensione non si allenta P?r?l raggiunge Sarp nella casa di montagna

Iodonna.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a puntata di sabato scorso ha segnato una svolta epocale nella trama della serie turca La forza di una donna. Che torna in onda questa settimana su Canale 5 a partire dalle 16:00 e riprende dove si era interrotta. Cioè con la convivenza forzata tra Sarp, Bahar e i loro bambini. Oggi, domani e dopodomani (lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 novembre) la tensione non si allenta. Cosa vedere su Netflix a novembre 2025: le novità più attese X Leggi anche › “La forza di una donna”: l’assassinio di Yeliz e le altre anticipazioni dalle prossime puntate La forza di una donna, anticipazioni puntata 3, 4 e 5 novembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nei nuovi episodi della serie turca di canale 5 la tensione non si allenta prl raggiunge sarp nella casa di montagna

© Iodonna.it - Nei nuovi episodi della serie turca di Canale 5 la tensione non si allenta. P?r?l raggiunge Sarp nella casa di montagna

News recenti che potrebbero piacerti

nuovi episodi serie turcaIo sono Farah: quando escono i nuovi episodi su Mediaset Infinity - Dopo il grande successo ottenuto nella fascia pomeridiana di Canale 5, la soap turca Io sono Farah ha cambiato modalità di distribuzione. Riporta daninseries.it

nuovi episodi serie turcaSegreti di Famiglia, anticipazioni dal 3-7 novembre 2025 - 7 novembre 2025: trame degli episodi di Yargi disponibili dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity. Come scrive tvserial.it

nuovi episodi serie turcaIo sono Farah: quando torna su Canale 5 coi nuovi episodi - La serie turca Io sono Farah, interpretata da Demet Özdemir nel ruolo della protagonista Farah Ersadi, ha già debuttato in Italia nel pomeriggio su Canale 5. Come scrive daninseries.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Episodi Serie Turca