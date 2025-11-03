Le lezioni di pro -Pal nelle scuole milanesi, senza il dovuto contradditorio, stanno diventando la regola, oltreché un problema. Non a caso la Comunità ebraica meneghina lancia l’allarme sul rischio di radicalizzazione. La settimana prossima la Global Sumud Flotilla salirà nuovamente in cattedra in un liceo del capoluogo lombardo. L’istituto di istruzione superiore Severi Correnti, in una circolare del 30 ottobre, comunica a docenti, studenti e genitori che giovedì il consigliere regionale dei dem, Paolo Romano, incontrerà in Aula Magna gli alunni delle classi quarte e quinte per condividere la propria esperienza relativa alla partecipazione all’iniziativa Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nei licei milanesi scatta l’ora di pro-Pal: Romano del Pd, lezione senza contraddittorio