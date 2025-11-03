Oklahoma City (Stati Uniti), 3 novembre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder calano anche il “Settebello”. Tra le mura amiche del Paycom Center, infatti, i campioni NBA in carica hanno infatti strapazzato 137-106 i New Orleans Pelicans – ancora a secco di vittorie dopo sei gare disputate – e hanno ottenuto il settimo sigillo in altrettanti incontri. Un successo maturato al termine di un match a senso unico, dal momento che OKC, nonostante le pesanti assenze di Dort, Holmgren (al terzo match ai box) e Williams, ha di fatto archiviato la pratica nel primo tempo: dopo il 39-22 piazzato nel primo quarto, i Thunder hanno continuato a spingere rientrando negli spogliatoi con ben 75 punti all’attivo e un rassicurante +23 (75-52), che ha reso la ripresa una pura formalità per Shai Gilgeous Alexander (migliore dei suoi con 30 punti e 7 assist nonostante un ultimo quarto a riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder calano il "Settebello". Un super Doncic ferma gli Heat di Fontecchio