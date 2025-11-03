Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA, con otto partite andate in scena tra la serata italiana di ieri domenica 2 novembre e la notte di oggi lunedì 3 novembre: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove era impegnato anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Miami Heat. Gli Oklahoma City Thunder (7-0) mantengono l’imbattibilità stagionale grazie al successo interno contro i New Orleans Pelicans (0-6) per 137-106 con 30 punti e 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander e la tripla doppia sfiorata da Isaiah Hartenstein (14 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) – 20 punti e 9 rimbalzi per Zion Williamson tra le fila dei Pelicans. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 novembre): Fontecchio ko con gli Heat contro i Lakers, vittorie per Cavaliers e Knicks. Bene anche Bulls e Suns