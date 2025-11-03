NBA i risultati della notte 3 novembre | Fontecchio ko con gli Heat contro i Lakers vittorie per Cavaliers e Knicks Bene anche Bulls e Suns

Oasport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA, con otto partite andate in scena tra la serata italiana di ieri domenica 2 novembre e la notte di oggi lunedì 3 novembre: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove era impegnato anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Miami Heat. Gli Oklahoma City Thunder (7-0) mantengono l’imbattibilità stagionale grazie al successo interno contro i New Orleans Pelicans (0-6) per 137-106 con 30 punti e 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander e la tripla doppia sfiorata da Isaiah Hartenstein (14 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) – 20 punti e 9 rimbalzi per Zion Williamson tra le fila dei Pelicans. 🔗 Leggi su Oasport.it

nba i risultati della notte 3 novembre fontecchio ko con gli heat contro i lakers vittorie per cavaliers e knicks bene anche bulls e suns

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 novembre): Fontecchio ko con gli Heat contro i Lakers, vittorie per Cavaliers e Knicks. Bene anche Bulls e Suns

Altri contenuti sullo stesso argomento

nba risultati notte 3NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 1 novembre! – VIDEO - Ecco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. Secondo generationsport.it

nba risultati notte 3NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 31 ottobre! – VIDEO - Una notte con solo 4 gare in NBA ma con tanto da dire, ecco tutti i risultati. Si legge su generationsport.it

nba risultati notte 3NBA, i risultati della notte (31 ottobre): sconfitta per gli Heat di Simone Fontecchio, vincono Thunder e Magic. Warriors ko contro i Bucks - Altra grande notte quella completata da poco in NBA con quattro partite andate in scena per la regular season 2025- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nba Risultati Notte 3