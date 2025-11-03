Nba i risultati del 2 novembre | i Suns infliggono la prima sconfitta ai San Antonio Spurs

Finisce la striscia di imbattibilità di inizio stagione per i San Antonio Spurs, sconfitti dai Phoenix Suns. Continua invece l’inizio perfetto degli Oklahoma City Thunder, che dominano i Pelicans. Ecco tutti i risultati delle partite del 2 novembre in NBA. Oklahoma City Thunder 137-106 New Orleans Pelicans. Dominio totale dei Thunder che mantengono l’imbattibilità stagionale (7-0). Shai Gilgeous-Alexander guida con 30 punti e 7 assist, mentre i Pelicans restano a secco di vittorie (0-6) con Zion Williamson a 20 punti. Brooklyn Nets 129-105 Philadelphia 76ers. I Sixers si impongono agevolmente grazie ai 29 punti di Kelly Oubre Jr. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba, i risultati del 2 novembre: i Suns infliggono la prima sconfitta ai San Antonio Spurs

