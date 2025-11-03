Nave incagliata al via dopo 9 mesi le operazioni di rimozione
Massa, 3 novembre 2025 – Dopo 9 mesi iniziano le procedure di rimozione della Guang Rong, la nave incagliata contro il pontile di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio. Le operazioni iniziano ufficialmente mercoledì 5 novembre. Guang rong relitto Nave alla deriva pontile Le procedure di rimozione della nave, inizialmente programmate per i primi giorni di ottobre, hanno subito uno slittamento a causa di alcuni dettagli tecnici che andavano perfezionati tra i privati coinvolti nell’iter. “La Guang Rong tornerà a galla”. Il carico trasferito su un’altra nave La stessa mattina del 5 novembre è previsto un sopralluogo del prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, del sindaco di Massa Francesco Persiani e del comandante della Capitaneria di porto di Marina di Carrara Tommaso Pisino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
